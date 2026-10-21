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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 22. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen
    • Türkei entscheidet über Zinsen, US-Daten stehen an
    • FMM-Tagung, KfW-Mittelstand und Länderchefs tagen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 22. Oktober 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
    06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update
    07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
    13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Accor, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz
    22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Q3-Zahlen
    USA: PG&E, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
    08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26
    13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 9/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

    10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

    10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

    11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi






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