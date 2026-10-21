JPMORGAN stuft SpaceX auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT
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Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 146,0EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
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