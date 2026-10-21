UBS stuft SpaceX auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SpaceX von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SpaceX werde den hohen Erwartungen weiterhin gerecht, schrieb John C. Hodulik am Mittwoch nach den Zahlen des KI- und Raumfahrtkonzerns. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 146,0EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John C. Hodulik

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 $ , was eine Steigerung von +40,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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