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    Der Börsen-Tag

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    DAX gewinnt 1 Prozent – Jenoptik springt um 12,55 Prozent nach oben

    Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der SDAX führt die Indizes an, Jenoptik glänzt mit einem Kurssprung. Rheinmetall gerät dagegen unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX gewinnt 1 Prozent – Jenoptik springt um 12,55 Prozent nach oben
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    Entwicklung der Indizes

    **Deutsche und US-Aktienindizes legen zu – SDAX führt das Feld an** Die Aktienmärkte in Deutschland und den USA verzeichnen heute Kursgewinne. Unter den sechs betrachteten Indizes liegt der SDAX mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 18.431,40 Punkte knapp vorn. Dicht dahinter folgt der TecDAX, der um 1,03 Prozent auf 4.073,71 Punkte steigt. Auch der DAX gewinnt deutlich: Der deutsche Leitindex legt um 1,00 Prozent auf 25.657,67 Punkte zu. Etwas verhaltener entwickelt sich der MDAX mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent auf 30.673,54 Punkte. In den USA notiert der US 500 mit 7.752,67 Punkten um 0,54 Prozent höher und liegt damit beim prozentualen Tagesgewinn nahezu gleichauf mit dem MDAX. Der US 30 steigt um 0,28 Prozent auf 52.649,60 Punkte und weist unter den verglichenen Indizes das geringste Plus auf. Damit zeigen DAX, SDAX und TecDAX aktuell eine stärkere Entwicklung als die beiden US-Indizes. Zwischen dem Spitzenreiter SDAX und dem Schlusslicht US 30 liegt ein Abstand von 0,76 Prozentpunkten.

    DAX: SAP führt die Gewinner an

    SAP legte um 2,61 Prozent zu und war damit stärkster DAX-Wert. Commerzbank und Fresenius folgten mit jeweils 2,42 Prozent. Auf der Verliererseite gab Rheinmetall mit einem Minus von 3,44 Prozent am stärksten nach. Merck verlor 2,18 Prozent, Qiagen 1,76 Prozent.

    MDAX: Jenoptik mit deutlichem Abstand vorn

    Jenoptik stieg um 12,55 Prozent und übertraf damit die nächstplatzierten Werte deutlich: Aroundtown gewann 5,56 Prozent, CTS Eventim 3,79 Prozent. Die schwächste Entwicklung unter den aufgeführten MDAX-Werten verzeichnete HENSOLDT mit minus 2,97 Prozent. AUMOVIO verlor 2,88 Prozent, AUTO1 Group 2,58 Prozent.

    SDAX: Friedrich Vorwerk Group an der Spitze

    Die Friedrich Vorwerk Group legte um 8,25 Prozent zu. Dahinter rangierten MBB mit einem Plus von 6,78 Prozent und HYPOPORT mit 5,82 Prozent. Bei den Flopwerten lag Ottobock mit minus 2,71 Prozent hinten. MLP gab 2,63 Prozent nach, ASTA Energy Solutions 2,57 Prozent.

    TecDAX: Jenoptik größter Gewinner

    Wie im MDAX stand Jenoptik auch im TecDAX mit einem Plus von 12,55 Prozent an der Spitze. TeamViewer gewann 4,52 Prozent, SMA Solar Technology 3,47 Prozent. Am stärksten unter Druck standen HENSOLDT mit minus 2,97 Prozent und Ottobock mit minus 2,71 Prozent. Qiagen verlor 1,76 Prozent.

    US 30: Die aufgeführten Flopwerte liegen im Plus

    American Express führte die Gewinnerliste mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent an. NVIDIA stieg um 1,77 Prozent, Apple um 1,56 Prozent. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten im Plus: NVIDIA legte 1,77 Prozent zu, Apple 1,56 Prozent und Goldman Sachs Group 1,28 Prozent.

    US 500: Super Micro Computer mit stärkstem Zuwachs

    Super Micro Computer gewann 9,07 Prozent und war damit der stärkste Wert der genannten US-500-Aktien. EchoStar Registered (A) stieg um 7,92 Prozent, Datadog Registered (A) um 7,20 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Aktien verzeichneten ebenfalls Zuwächse: Block (A) legte um 1,09 Prozent zu, PayPal und Cintas jeweils um 1,08 Prozent.



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