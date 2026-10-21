US-Anleihen legen etwas weiter zu - Ölpreise bleiben im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren moderaten Gewinnen am Vortag haben die Kurse von US-Anleihen am Mittwoch etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 105,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,11 Prozent.

Weiterhin blicken die Anleger auf den Ölmarkt und die jüngsten Entwicklungen rund um den Iran-Krieg. So bewegten sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau, womit die Sorgen rund um die ölpreisbedingte Inflation präsent blieben.