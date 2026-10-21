DZ Bank hebt Iberdrola auf 'Halten' und fairen Wert auf 22 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 21,59 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -15,85 %/+2,85 % bedeutet.