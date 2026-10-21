ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Iberdrola auf 'Halten' und fairen Wert auf 22 Euro
- DZ Bank stuft Iberdrola von Verkaufen auf Halten hoch
- Fairer Wert steigt nach Neunmonatszahlen auf 22 Euro
- Analyst sieht hohes Potenzial und Gewinnwachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Iberdrola nach der Vorlage von Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 22 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Energieversorgers seien gut gewesen und die Jahresziele erneut hochgesetzt worden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums hält der Analyst den aktuellen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 21,59 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -15,85 %/+2,85 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 22 Euro
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Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
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Auch, wenn man kein Spanisch versteht, ist der Film ganz schön beeindruckend:
In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.