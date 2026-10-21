UBS senkt Ziel für Netflix auf 100 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Konzernprognose für das vierte Quartal sowie angesichts von Gegenwind bei der Nutzerinteraktion habe er seine Schätzungen nach unten angepasst, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Chancen seien aber intakt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben