ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Netflix auf 100 Dollar - 'Buy'
- UBS senkt Netflix-Ziel von 115 auf 100 US-Dollar
- UBS belässt Netflix auf Buy trotz niedrigerem Kursziel
- Schwache Q4-Prognose und Nutzerinteraktion belasten
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Konzernprognose für das vierte Quartal sowie angesichts von Gegenwind bei der Nutzerinteraktion habe er seine Schätzungen nach unten angepasst, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Chancen seien aber intakt./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 58,19 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von +38,00 %/+72,50 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 100 US-Dollar
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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Ich gucke gerade FAUDA ...
Warte auf Staffel 3 Ringe der Macht...
Wird schon wieder 📈
Für mich ist das jetzt der einstieg mit einer kleinen Position. Kann gerne noch etwas fallen aber ich gehe doch eher von einem rebound aus.
Quelle: Stock3
Netflix meldet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 12,56 Mrd. USD und verfehlt damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 12,58 Mrd. USD knapp. Das verwässerte EPS liegt mit 0,80 USD über dem Konsens von 0,79 USD. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Netflix die Prognose und verengt die Umsatzspanne auf 51,0 bis 51,4 Mrd. USD.