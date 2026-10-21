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    Besonders beachtet!

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    Dexcom Aktie weiter im Abwärtstrend - 21.10.2026

    Kursbewegung von -6,29 % bei Dexcom am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Dexcom Aktie weiter im Abwärtstrend - 21.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Dexcom ist ein US-Anbieter von kontinuierlichen Glukosemesssystemen (CGM) für Diabetespatienten. Hauptprodukte: G6/G7-Sensoren inkl. App-Integration, Datenanalyse und Cloud-Anbindung. Starke Position im schnell wachsenden CGM-Markt. Wichtige Konkurrenten: Abbott (FreeStyle Libre), Medtronic. USP: hohe Messgenauigkeit, Echtzeitdaten, breite Integration in Insulinpumpen und digitale Ökosysteme.

    Dexcom Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 21.10.2026

    Mit einer Performance von -6,29 % musste die Dexcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Dexcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,29 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dexcom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,83 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Dexcom Aktie damit um -3,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +29,94 % gewonnen.

    Während Dexcom deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,24 %. Damit gehört Dexcom heute zu den auffälligeren Werten.

    Dexcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,03 %
    1 Monat -5,75 %
    3 Monate +10,83 %
    1 Jahr +25,34 %
    Stand: 21.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Dexcom Aktie

    Es gibt 377 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,87 Mrd.EUR € wert.

    Aktien heute: Jenoptik springt, Rheinmetall gibt deutlich nach


    Jenoptik legt nach einem optimistischeren Margenausblick zweistellig zu. Auch SpaceX und Tesla steigen, während Rheinmetall und mehrere US-Technologiewerte deutlich nachgeben.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Medtronic und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,11 %. Medtronic notiert im Minus, mit -1,35 %.

    Die Aktie von Dexcom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,89 %, über 10 Jahre bei 15,06 %.

    Dexcom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dexcom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dexcom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Dexcom

    -6,54 %
    -0,27 %
    -2,84 %
    +12,24 %
    +28,17 %
    -7,35 %
    -36,85 %
    +293,56 %
    +3.470,00 %
    ISIN:US2521311074WKN:A0D9T1
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