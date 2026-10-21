🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kreise

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Länder fordern Reform der Schienenmaut - Warnung vor Einschnitten

    Für Sie zusammengefasst
    • Länder fordern Ausgleich für höhere Trassenpreise
    • Ohne Reform drohen Abbestellungen im Nahverkehr
    • Bund soll Kosten aus Trassenpreisen herauslösen
    Kreise - Länder fordern Reform der Schienenmaut - Warnung vor Einschnitten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HOHENSCHWANGAU (dpa-AFX) - Die Länder fordern den Bund angesichts drohender Einschnitte in Fahrpläne zu einer Reform der Schienenmaut auf - zusätzliche Kosten sollten kurzfristig ausgeglichen werden. Ein entsprechender Antrag wurde auf der Verkehrsministerkonferenz der Länder in Hohenschwangau in Bayern beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen erfuhr. Die zweitägige Konferenz dauert noch bis Donnerstag.

    Hintergrund sind stark steigende Trassenpreise, das sind Gebühren für die Nutzung des Schienennetzes. Der Europäische Gerichtshof hatte im März eine Regelung in Deutschland gekippt, die im Nahverkehr die Preise für die Schienennutzung deckelte.

    Die Länder fordern von der Bundesregierung, dies finanziell auszugleichen. Ansonsten müssten Verkehre von Bussen und Bahnen abbestellt werden. Die Bundesregierung sieht für deutlich mehr Geld aber keine finanziellen Spielräume. Konkret geht es um sogenannte Regionalisierungsmittel.

    "Verpassen Chance"

    Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte auf dpa-Anfrage: "Es ist einfach bitter, dass der Bund den Ländern über die DB InfraGo erst massiv steigende Kosten aufbürdet, sie dann zusammen mit Pendlerinnen und Pendlern aber im Stich lässt. Damit verpassen wir die einmalige Chance, bei historisch hohen Spritpreise mehr Menschen vom Auto auf die Schiene zu bringen." Selbst finanzstarke Länder wie Baden-Württemberg seien gezwungen, über massive ÖPNV-Abbestellungen in den nächsten Jahren nachzudenken. In Rede stünden Einschnitte von über 30 Prozent.

    Länder fordern Planbarkeit

    Auch Niedersachsens Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) forderte den Bund auf, die zusätzlichen Kosten kurzfristig zu kompensieren und gleichzeitig eine grundlegende Reform des Trassenpreissystems einzuleiten. "Die aktuelle Entwicklung gefährdet die bestehenden Angebote im Schienenpersonennahverkehr und erschwert zusätzliche Verbindungen, dichtere Takte und den Ausbau des Angebots. Es geht hier um Verlässlichkeit und Planbarkeit." Jeder zusätzliche Euro, der für Trassenpreise ausgegeben werden müsse, stehe am Ende nicht für zusätzliche Züge, bessere Takte oder Angebotsverbesserungen zur Verfügung. "Wenn die Kosten auf diesem Niveau weiter steigen, geraten Länder und Aufgabenträger zunehmend unter Druck."

    Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einer Reform der Trassenpreise. Die Länder fordern, dass bestimmte Infrastrukturkosten der Bahn nicht länger über Trassenpreise refinanziert und vor allem investitionsbedingte Kosten aus den Trassenpreisen herausgelöst werden./hoe/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Kreise Länder fordern Reform der Schienenmaut - Warnung vor Einschnitten Die Länder fordern den Bund angesichts drohender Einschnitte in Fahrpläne zu einer Reform der Schienenmaut auf - zusätzliche Kosten sollten kurzfristig ausgeglichen werden. Ein entsprechender Antrag wurde auf der Verkehrsministerkonferenz der Länder …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     