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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt SpaceX-Kursziel auf 500 US-Dollar
    • SpaceX übertraf im Quartal die Umsatzerwartungen
    • Super Intelligence soll künftig Wachstum antreiben
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight'
    Foto: stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,69 % und einem Kurs von 145,5 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +55,34 %/+245,21 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 500 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00$, was eine Steigerung von +207,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gemeldete 161 % Umsatzwachstum im Q3 durch Starlink und KI-Infrastruktur. Weitere Themen sind der geplante Kauf von US-Mobilfunkfrequenzen für rund 8 Mrd. US-Dollar und Starlinks Expansion. Bei einer möglichen Fusion mit Tesla werden Synergien, Verwässerung und regulatorische Hürden diskutiert. Als Geschäftsrisiko gilt ein möglicher Vertrauens- und Kundenverlust durch Starlink-Einschränkungen in der Ukraine.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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