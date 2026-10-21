ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt SpaceX-Kursziel auf 500 US-Dollar
- SpaceX übertraf im Quartal die Umsatzerwartungen
- Super Intelligence soll künftig Wachstum antreiben
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,69 % und einem Kurs von 145,5 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +55,34 %/+245,21 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 500 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Bin gespannt, wie die SpaceX Zahlen ausfallen. ich halte Elon Musk für einen absoluten Opportunisten. Es wird sich alles ändern, wenn sein hochbegabter Freund im Weißen Haus zur "Lame Duck" wird. Ich drücke den Demokraten die Daumen, das wird die ganze Welt weiter bringen.
Wie es aussieht hat Musk selber die Idee zur drosselung von Starlink gegeben, wollte das aber gerne Anonym, aus Angst in Europa vertrauen zu verlieren. Ist das alles lächerlich.... und stümperhaft.... wie auch immer, folgendes Problem entsteht: