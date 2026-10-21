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    Rock Tech begrüßt Andreas Rickert als strategischen Berater

    Rock Tech begrüßt Andreas Rickert als strategischen Berater
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, 21. Oktober 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) („Rock Tech“ oder das „Unternehmen“) hat Andreas Rickert, Gründer von Phineo und eine hoch angesehene Unternehmerpersönlichkeit mit einem etablierten Netzwerk in der deutschen Wirtschafts-, Investitions- und Philanthropie-Szene, als externen strategischen Berater gewinnen können. Die Ernennung stärkt das strategische Netzwerk von Rock Tech, während das Unternehmen seine Geschäftsziele vorantreibt und Möglichkeiten für langfristige Partnerschaften und Investitionen erschließt.

     

    Andreas Rickert PHI­NEO / Jörg Farys

     

    Andreas Rickerts berufliche Laufbahn umfasst unter anderem Stationen bei McKinsey und der Weltbank. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft und Investitionen bringt er eine wertvolle Kombination aus unternehmerischer Perspektive, bewährten Beziehungen und einem starken Engagement für die Unterstützung von Unternehmen und Ideen mit, die eine wichtige, positive Wirkung erzeugen. In seiner beratenden Funktion wird er zur strategischen Positionierung des Unternehmens beitragen, den Austausch mit relevanten Geschäftsakteuren fördern und dabei helfen, Beziehungen zu potenziellen strategischen Partnern aufzubauen und zu pflegen.

     

    Diese Entscheidung spiegelt das Bestreben von Rock Tech wider, ein Unternehmen zu schaffen, das wirtschaftliche Chancen mit einem sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft verbindet. Durch die Stärkung seines strategischen Netzwerks will das Unternehmen seine langfristigen Ziele vorantreiben und mit Partnern zusammenarbeiten, die seine Vision und seine Werte teilen.

     

    „Starke Unternehmen basieren nicht nur auf soliden wirtschaftlichen Grundlagen, sondern auch auf einem klaren Sinn für ihre Zielsetzung und die Wirkung, die sie erreichen können“ sagte Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. „Wir teilen mit Andreas Rickert die Überzeugung, dass die Wirtschaft ein starker Motor für positiven Wandel sein kann. Seine unternehmerische Erfahrung, sein breites Netzwerk in der deutschen Wirtschafts- und Investitionsszene sowie sein Engagement für Unternehmen mit nachhaltiger Wirkung machen ihn zu einem starken strategischen Partner für uns.“

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