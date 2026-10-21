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    Deutsche Anleihen sinken - Französischer Risikoaufschlag auf 15-Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future gab leicht auf 121,52 Punkte nach
    • Frankreichs Renditeabstand erreichte ein 15-Jahreshoch
    • Proteste verschärfen Frankreichs Finanzrisiken
    Deutsche Anleihen sinken - Französischer Risikoaufschlag auf 15-Jahreshoch
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den Gewinnen vom Vortag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum spätem Nachmittag um 0,05 Prozent auf 121,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,42 Prozent.

    Auch europaweit legten die Renditen überwiegend zu, nachdem sie am Vortag unter Druck geraten waren. Grund für den Rückgang am Dienstag waren vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg gewesen, die den Ölpreis belastet und so die Inflationssorgen am Markt etwas gemildert hatten. Zur Wochenmitte nun bewegte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zuletzt kaum vom Fleck.

    Erneut ragte der französische Anleihenmarkt mit einem deutlichen Renditeanstieg negativ hervor. Angesichts zunehmender Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes weitete sich der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren aus und erreichte bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren.

    Am Wochenende war es in Frankreich zu Massendemonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten gekommen. "Die Lage in Frankreich spitzt sich zu - haushaltspolitisch und gesellschaftlich", schrieb Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck.

    Die aktuellen Proteste bergen dem Experten zufolge nicht nur ökonomische Risiken, sondern verschärfen perspektivisch auch die ohnehin angespannte Haushaltslage und die politische Unsicherheit vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen. Für die Finanzmärkte könnte Frankreich damit in den kommenden Monaten zunehmend zum Belastungsfaktor werden./la/he





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