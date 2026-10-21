Deutsche Anleihen sinken - Französischer Risikoaufschlag auf 15-Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den Gewinnen vom Vortag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum spätem Nachmittag um 0,05 Prozent auf 121,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,42 Prozent.

Auch europaweit legten die Renditen überwiegend zu, nachdem sie am Vortag unter Druck geraten waren. Grund für den Rückgang am Dienstag waren vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg gewesen, die den Ölpreis belastet und so die Inflationssorgen am Markt etwas gemildert hatten. Zur Wochenmitte nun bewegte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zuletzt kaum vom Fleck.