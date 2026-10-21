^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21. Oct 2026 / 18:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

+---------------------+-----------------------------------------------------+ |Name |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft| +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Postleitzahl |82152 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |Ort |Planegg-GT Martinsried | +---------------------+-----------------------------------------------------+ |LEI |529900R5095181VD8H48 | +---------------------+-----------------------------------------------------+ 2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person

Name | Geburtsdatum

+-----------------+---------------+

| Chieh-Ning Wang | 11.11.1976 |

+-----------------+---------------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 12.10.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |5,90% |0,00% |5,90% |106.560.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+-----+-------------------------------------+----------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-----------------+-------------------+--------------+-------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +-----+-----------------+-------------------+--------------+-------------------+ | |6.290.000 |0 |5,90% |0,00% | +-----+-----------------+-------------------+--------------+-------------------+ |Summe|6.290.000 |5,90% | +-----+-------------------------------------+----------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen

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Datum

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| 16.10.2026 |

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Ende der Mitteilung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,76 % und einem Kurs von 0,080 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 17:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



