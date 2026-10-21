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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax auf Vierwochenhoch - Zuversicht via SpaceX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax auf Vierwochenhoch - Zuversicht via SpaceX
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach einem schwächeren Start am Mittwoch wieder den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 25.645,04 Zähler ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er am Nachmittag zeitweise über 25.700 Punkte geklettert war.

    "Die Anleger schöpfen neue Hoffnung, dass die laufende Berichtssaison den zuletzt unter Druck geratenen Technologie- und Halbleiteraktien wieder Auftrieb verleihen könnte", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Wichtiger Treiber für derlei Erwartung waren positive Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX , der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftete. Zudem bestätigte Konzernchef Elon Musk Überlegungen zu einem Zusammenschluss mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla .

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    Gestützt auf KI-Werte und die Adidas -Aktie gelang dem Dax die Rückkehr über wichtige mittelfristige Trendlinien. Am Vortag hatte er knapp über der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, geschlossen. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, ging zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 30.650,79 Punkte aus dem Tag.

    Im Dax zählten Infineon , Siemens und Siemens Energy mit Kursgewinnen zwischen 2,0 und 2,6 Prozent zu den besten Werten. Die Aktie des Softwareherstellers SAP , der an diesem Abend nach dem US-Börsenschluss seine Quartalsbilanz vorlegt, gewann an der Dax-Spitze 3,5 Prozent.

    Das Adidas-Papier legte um 1,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hatte am Dienstagabend nach Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Jahr überrascht.

    Für den Anteilschein von Fresenius Medical Care (FMC) ging es im Dax um 2,6 Prozent abwärts. Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen belasteten. Laut UBS-Analyst Graham Doyle ist das Vorhaben zwar erst in einem frühen Stadium, die Vorschläge seien insgesamt jedoch ein "klarer Negativfaktor".

    Das Technologieunternehmen Jenoptik , das wie viele andere Techwerte von Anlegern zu den KI-Profiteuren gezählt wird, hob am Nachmittag seinen Margenausblick an. Die Aktie sprang daraufhin an der MDax-Spitze um 12,1 Prozent hoch. Dem Unternehmen kamen den Angaben zufolge zuletzt gute Geschäfte mit Halbleiterausrüstern zugute, insbesondere der Chipindustrieausrüster ASML ist ein wichtiger Kunde.

    Eine Erholungsbewegung war im Immobiliensektor zu beobachten. Grand City Properties nutzte den gedrückten Kurs des Konkurrenten LEG für ein Finanzinvestment und erwarb 20 Prozent der Anteile des Wohnimmobilienunternehmens. LEG gewannen 4,5 Prozent und Grand City 5,6 Prozent. Außerdem profitierte der Kurs des Grand-City-Großaktionärs Aroundtown . Diese Aktie legte um 5,4 Prozent zu.

    An der SDax -Spitze ging es für das Papier von Friedrich Vorwerk um 8,9 Prozent nach oben. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hob der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Schub gab dies auch der Aktie von Großaktionär MBB , die an zweiter Stelle im Kleinwerte-Index um 7,9 Prozent zulegte./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 38,43 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +55,37 %/+245,26 % bedeutet.





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