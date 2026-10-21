ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax auf Vierwochenhoch - Zuversicht via SpaceX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach einem schwächeren Start am Mittwoch wieder den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 25.645,04 Zähler ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er am Nachmittag zeitweise über 25.700 Punkte geklettert war.
"Die Anleger schöpfen neue Hoffnung, dass die laufende Berichtssaison den zuletzt unter Druck geratenen Technologie- und Halbleiteraktien wieder Auftrieb verleihen könnte", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Wichtiger Treiber für derlei Erwartung waren positive Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX , der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftete. Zudem bestätigte Konzernchef Elon Musk Überlegungen zu einem Zusammenschluss mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla .
Gestützt auf KI-Werte und die Adidas -Aktie gelang dem Dax die Rückkehr über wichtige mittelfristige Trendlinien. Am Vortag hatte er knapp über der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, geschlossen. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, ging zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 30.650,79 Punkte aus dem Tag.
Im Dax zählten Infineon , Siemens und Siemens Energy mit Kursgewinnen zwischen 2,0 und 2,6 Prozent zu den besten Werten. Die Aktie des Softwareherstellers SAP , der an diesem Abend nach dem US-Börsenschluss seine Quartalsbilanz vorlegt, gewann an der Dax-Spitze 3,5 Prozent.
Das Adidas-Papier legte um 1,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hatte am Dienstagabend nach Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Jahr überrascht.
Für den Anteilschein von Fresenius Medical Care (FMC) ging es im Dax um 2,6 Prozent abwärts. Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen belasteten. Laut UBS-Analyst Graham Doyle ist das Vorhaben zwar erst in einem frühen Stadium, die Vorschläge seien insgesamt jedoch ein "klarer Negativfaktor".
Das Technologieunternehmen Jenoptik , das wie viele andere Techwerte von Anlegern zu den KI-Profiteuren gezählt wird, hob am Nachmittag seinen Margenausblick an. Die Aktie sprang daraufhin an der MDax-Spitze um 12,1 Prozent hoch. Dem Unternehmen kamen den Angaben zufolge zuletzt gute Geschäfte mit Halbleiterausrüstern zugute, insbesondere der Chipindustrieausrüster ASML ist ein wichtiger Kunde.
Eine Erholungsbewegung war im Immobiliensektor zu beobachten. Grand City Properties nutzte den gedrückten Kurs des Konkurrenten LEG für ein Finanzinvestment und erwarb 20 Prozent der Anteile des Wohnimmobilienunternehmens. LEG gewannen 4,5 Prozent und Grand City 5,6 Prozent. Außerdem profitierte der Kurs des Grand-City-Großaktionärs Aroundtown . Diese Aktie legte um 5,4 Prozent zu.
An der SDax -Spitze ging es für das Papier von Friedrich Vorwerk um 8,9 Prozent nach oben. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hob der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Schub gab dies auch der Aktie von Großaktionär MBB , die an zweiter Stelle im Kleinwerte-Index um 7,9 Prozent zulegte./ck/he
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 38,43 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +55,37 %/+245,26 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.