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    Mogotes Metals gibt die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen einer Optionsvereinbarung bekannt

    Mogotes Metals gibt die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen einer Optionsvereinbarung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    21. Oktober 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB: MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 5. August 2025, 4. September 2025 und 20. April 2026 insgesamt 598.042 Stammaktien (jeweils eine „Stammaktie“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,47 $ pro Stammaktie gemäß den Bedingungen einer Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) vom 29. Juli 2025 mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada und Mogotes Metals Chile SPA, wonach dem Unternehmen eine Option (die „Option“) zum Erwerb von 100 % bestimmter Bergbaukonzessionen mit der Bezeichnung „La Perla Uno a Diez“ gewährt wurde, die sich in der Gemeinde Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Region Atacama, befinden (zusammenfassend das „Grundstück“). Das Unternehmen bestätigt, dass es die Option vollständig ausgeübt und eine 100-prozentige Beteiligung an dem Grundstück erworben hat.

     

    Die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze.

     

    Über Mogotes Metals Inc.

     

    Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das weltweit nach Kupfer, Gold und Silber exploriert, unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo del Sol – Aurora sowie Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Mogotes Metals Inc.

    Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

    Telefon: (647) 846-3313

    E-Mail: info@mogotesmetals.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

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    Twitter: https://x.com/mogotesmetals

     

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“, „könnte“, „wird“, „würde“, „potenziell“, „vorgeschlagen“ und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten könnten“ oder „eintreten werden“. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen sowie seine Geschäftstätigkeit und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände oder die Einschätzungen bzw. Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.


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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Mogotes Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 0,299EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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