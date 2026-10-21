GNW-Stimmrechte
Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- UBS meldet RENK-Stimmrechtsanteile von insgesamt 5,06 %
- UBS: 0,78 % Stimmrechte und 4,28 % Instrumente
- Die Schwellenberührung erfolgte am 20. Oktober 2026
^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name | RENK Group AG |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl | 86159 |
+-----------------------+----------------------+
| Ort | Augsburg |
+-----------------------+----------------------+
| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+--------------+--------+--------+
| UBS Group AG | Zurich | CH |
+--------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 20.10.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |0,78% |4,28% |5,06% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |0,51% |4,06% |4,57% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |779.884 |0% |0,78% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |779.884 |0,78% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right to | |At any time |1.332.776 |1,33% | |Recall of Lent| | | | | |Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right of Use | |At any time |2.351.259 |2,35% | |over Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% | |Options | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |3.744.035 |3,74% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% | |Options |- | | | | | | |15/12/2028 | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Right of | |At any time |Cash |45.822 |0,05% | |Use over | | | | | | |Reverse | | | | | | |Convertible| | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Swaps on |31/08/2027 | |Cash |250.000 |0,25% | |Baskets | | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |540.822 |0,54% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(Europe) S.A. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(UK) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Fund Management | | | | |(Switzerland) AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Holding | | | | |LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Inc. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Securities LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
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Datum
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| 21.10.2026 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 37,25 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +60,90 %/+93,08 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.
Jefferies ist zufrieden und bekräftigt "KAUFEN" mit 60€ als Kursziel: https://www.finanzen.net/analyse/renk_buy-jefferies__company_inc__1112912
RENK Pre-Close Call – das Wichtigste
- Auftragseingang: Q3 voraussichtlich über 400 Mio. € – besser als bisher erwartet.
- Jahresprognose bestätigt: Umsatz 2026 über 1,5 Mrd. €, bereinigtes EBIT 255–285 Mio. €.
- EBIT-Ziel: Management strebt die obere Hälfte der Prognosespanne an, also über 270 Mio. €.
- Umsatzwachstum: Im dritten Quartal wieder zweistellig erwartet.
- VMS (Militärgetriebe): Stärkster Wachstumstreiber; Margenziel 2026 bei 21 %.
- M&I (Marine & Industrie): Ziviles Industriegeschäft bleibt schwach und belastet.
- Slide Bearings: Erholung im dritten Quartal erwartet.
- Q4 entscheidend: Ein Großteil der erwarteten Israel-Umsätze im zweiten Halbjahr soll im vierten Quartal anfallen.
- Nächster wichtiger Termin: 5. November 2026 – Veröffentlichung der Neunmonatszahlen.