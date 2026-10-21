Bitcoin steigt auf Zweiwochenhoch - Anleger sind wieder etwas risikofreudiger

Zur Wochenmitte herrschte im Technologiesektor eine gute Stimmung, denn der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hatte mit seinen Quartalszahlen die Laune der US-Aktienanleger wieder aufgehellt. Vor diesem Hintergrund suchten auch Investoren am Kryptomarkt wieder das Risiko und beendeten damit offensichtlich fürs Erste ihre Serie der Gewinnmitnahmen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Handelshauses CapTrader. Zugleich könnten verstärkt kurzfristig agierende Spekulanten nun vor die Seitenlinie treten.

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem allgemein positiven Marktumfeld ist der Bitcoin am Mittwoch auf ein Zweiwochenhoch gestiegen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kletterte auf der Plattform Bitstamp bis auf gut 84.700 US-Dollar. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, BNB und XRP legten zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ebenfalls positiv auf die Stimmung wirkte sich aus, dass das Office of the Comptroller of the Currency, eine unabhängige Behörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums, eine endgültige Regelung für Emittenten von Zahlungs-Stablecoins vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um digitale Währungen auf Blockchain-Basis, deren Wert unmittelbar an einen stabilen Basiswert gekoppelt ist. Beobachter werteten dies als ein weiteres Zeichen für eine branchenfreundliche Entwicklung.

Allerdings dämpft Emden zufolge derzeit ein Bündel aus geopolitischen Risiken und geldpolitischen Unwägbarkeiten noch den ganz großen Risikoappetit. Unter dem Strich mangele es an überzeugten Marktteilnehmern.

So bleibt die Lage im Nahen Osten trotz der jüngst erneut aufgekommenen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg angespannt. Irans Streitkräfte wollen im Falle eines Angriffs auf zivile Infrastruktur die Unterseekabel im Persischen Golf ins Visier nehmen. Zudem ist die für den Öltransport wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus weiterhin anfällig für Angriffe. Sollten die Ölpreise angesichts dieser Bedrohungen wieder deutlich steigen, würde dies die Inflationsgefahren erhöhen und so die Risikolaune der Anleger wieder schmälern./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 4.133 auf TTMzero (USD) (21. Oktober 2026, 18:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +60,03 %/+255,62 % bedeutet.



