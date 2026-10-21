Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2026

Mit einer Performance von +7,49 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 137,78€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +58,39 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +0,07 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,64 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +1,33 %. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,07 % 1 Monat +2,58 % 3 Monate +58,39 % 1 Jahr -46,46 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 21.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,39 Mrd.EUR € wert.

Jenoptik legt nach einem optimistischeren Margenausblick zweistellig zu. Auch SpaceX und Tesla steigen, während Rheinmetall und mehrere US-Technologiewerte deutlich nachgeben.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. IBM notiert im Plus, mit +1,14 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,24 %. Oracle verliert -0,72 % SAP notiert im Plus, mit +1,77 %.

Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,48 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.