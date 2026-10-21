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    Besonders beachtet!

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2026

    Am 21.10.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +7,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 21.10.2026

    Mit einer Performance von +7,49 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 137,78. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +0,07 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,64 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +1,33 %. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,07 %
    1 Monat +2,58 %
    3 Monate +58,39 %
    1 Jahr -46,46 %
    Stand: 21.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,39 Mrd.EUR € wert.

    Aktien heute: Jenoptik springt, Rheinmetall gibt deutlich nach


    Jenoptik legt nach einem optimistischeren Margenausblick zweistellig zu. Auch SpaceX und Tesla steigen, während Rheinmetall und mehrere US-Technologiewerte deutlich nachgeben.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. IBM notiert im Plus, mit +1,14 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,24 %. Oracle verliert -0,72 % SAP notiert im Plus, mit +1,77 %.

    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,48 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +8,30 %
    +0,20 %
    +1,27 %
    +58,32 %
    -45,38 %
    +300,64 %
    +110,93 %
    +409,41 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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