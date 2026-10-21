ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 235 Dollar
- RBC belässt Boeing auf „Outperform“, Ziel 235 Dollar
- MAX-10-Zulassung verbessert Boeings Auslieferungsplan
- Zulassung dürfte 2027 das Betriebskapital verbessern
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die von der FAA erteilte Zulassung für die Boeing 737 MAX-10 sollte sich positiv auf den Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers und auf das Betriebskapital im Jahr 2027 auswirken, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 171,6 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 259,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 278,00USD was eine Bandbreite von +36,88 %/+61,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 235 US-Dollar
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Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
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Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)