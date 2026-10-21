JPMORGAN stuft Talanx AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss des Versicherers um zwei Prozent. Dies schrieb er angesichts der am 12. November anstehenden Quartalszahlen von Talanx./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 125,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

