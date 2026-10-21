flatexDEGIRO: Profitabilität steigt – starkes Signal für weiteres Wachstum
flatexDEGIRO legt kräftig zu: Gewinn und Umsatz steigen, Kundenvermögen erreichen Rekordniveau. Ein neues Altersvorsorgedepot soll den Wachstumskurs zusätzlich stärken.
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- **Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal 2026 deutlich:** Der Umsatz legte um 14 % auf 150 Mio. Euro zu, das Konzernergebnis um 29 % auf 50 Mio. Euro.
- **Zinserträge waren ein wichtiger Wachstumstreiber:** Sie erhöhten sich um 33 % auf 56 Mio. Euro; die Provisionserträge wuchsen um 6 % auf 89 Mio. Euro.
- **Kundenaktivität und verwahrte Vermögen erreichten neue Höchststände:** 19,2 Mio. Transaktionen (+8 %), Kundenvermögen von 113 Mrd. Euro und 3,7 Mio. Kundenkonten; Nettozuflüsse betrugen 1,7 Mrd. Euro.
- **Der Ausblick für 2026 bleibt unverändert:** flatexDEGIRO erwartet rund 650 Mio. Euro Umsatz und ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Mio. Euro.
- **Ein neues Altersvorsorgedepot soll zusätzliches Wachstum ermöglichen:** Beim CORE-Standardmodell entfallen Depotgebühren; die Produktkosten von 0,07 % pro Jahr übernimmt flatexDEGIRO zunächst mindestens fünf Jahre.
- **Das Unternehmen stärkt Führung und Kapitalallokation:** Eine neue Managementstruktur soll Kundenfokus und Wachstum fördern; zudem ist vorbehaltlich der BaFin-Genehmigung ein Aktienrückkauf von bis zu 100 Mio. Euro geplant.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 21.10.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,66 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.674,62PKT (+0,55 %).
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