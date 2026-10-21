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    Scherzer startet Rückkaufangebot für bis zu 1 Mio. Aktien

    Scherzer & Co. stellt die Weichen für einen neuen Aktienrückkauf: Geplant ist ein öffentliches Angebot für bis zu eine Million eigene Aktien zu voraussichtlich 2,70 Euro je Stück.

    Scherzer startet Rückkaufangebot für bis zu 1 Mio. Aktien
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Scherzer & Co. plant ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 1.000.000 eigene Aktien – rund 3,68 % des Grundkapitals.
    • Der vorgesehene Angebotspreis beträgt 2,70 Euro je Aktie; gegebenenfalls wird er anhand der Börsenkurse vor Veröffentlichung angepasst.
    • Die Annahmefrist soll am 2. November 2026 beginnen und am 27. November 2026 enden.
    • Werden mehr als 1.000.000 Aktien angeboten, werden die Annahmen anteilig berücksichtigt.
    • Die Angebotsunterlage soll voraussichtlich am 30. Oktober 2026 auf der Unternehmenswebsite und im Bundesanzeiger erscheinen.
    • Der bisherige börsliche Aktienrückkauf wird ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt; aktuell hält die Gesellschaft 1.065.074 eigene Aktien.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,76 % im Plus.


    Scherzer

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    +58,79 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280
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