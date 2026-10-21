Scherzer startet Rückkaufangebot für bis zu 1 Mio. Aktien
Scherzer & Co. stellt die Weichen für einen neuen Aktienrückkauf: Geplant ist ein öffentliches Angebot für bis zu eine Million eigene Aktien zu voraussichtlich 2,70 Euro je Stück.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. plant ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 1.000.000 eigene Aktien – rund 3,68 % des Grundkapitals.
- Der vorgesehene Angebotspreis beträgt 2,70 Euro je Aktie; gegebenenfalls wird er anhand der Börsenkurse vor Veröffentlichung angepasst.
- Die Annahmefrist soll am 2. November 2026 beginnen und am 27. November 2026 enden.
- Werden mehr als 1.000.000 Aktien angeboten, werden die Annahmen anteilig berücksichtigt.
- Die Angebotsunterlage soll voraussichtlich am 30. Oktober 2026 auf der Unternehmenswebsite und im Bundesanzeiger erscheinen.
- Der bisherige börsliche Aktienrückkauf wird ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt; aktuell hält die Gesellschaft 1.065.074 eigene Aktien.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,76 % im
Plus.
-0,76 %
+3,08 %
+0,75 %
-1,47 %
+14,53 %
+8,94 %
-14,10 %
+36,46 %
+58,79 %
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