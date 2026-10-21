Leifheit passt 2026-Prognose an: Das sollten Anleger jetzt wissen
Leifheit senkt die Prognose für 2026: Schwache Märkte und Sonderkosten belasten das Ergebnis. Zugleich beschleunigt der Haushaltswarenhersteller den Umbau und verkleinert den Vorstand.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit erwartet 2026 einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresumsatz von 232,6 Mio. Euro; zuvor war nur ein leichter Rückgang prognostiziert.
- Die EBIT-Prognose wurde von 0 auf **−5 bis −6 Mio. Euro** gesenkt.
- Darin enthalten sind rund **7 Mio. Euro Sonderaufwendungen** für das Performanceprogramm FOCUS und Rückstellungen wegen der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags des Vorstands Operations; ohne Sondereffekte wird ein EBIT von **1 bis 2 Mio. Euro** erwartet.
- Der Free Cashflow soll 2026 **−1 bis −2 Mio. Euro** betragen, statt der zuvor erwarteten 0 Mio. Euro; im Vorjahr lag er bei 6,4 Mio. Euro.
- In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz vorläufig auf **169,1 Mio. Euro** (Vorjahr: 179,0 Mio. Euro); das EBIT fiel auf **−2,9 Mio. Euro** (Vorjahr: 5,4 Mio. Euro).
- Der Aufsichtsrat beschloss, den Vorstand von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Die Prognoseanpassung berücksichtigt zudem die anhaltend rückläufige Marktentwicklung und die beschleunigte Umsetzung des FOCUS-Programms.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Leifheit ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,26 % im
Minus.
-4,84 %
-8,62 %
-22,49 %
-26,49 %
-35,74 %
-41,24 %
-72,14 %
-66,90 %
+62,37 %
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