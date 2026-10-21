Leifheit passt 2026-Prognose an und beschleunigt FOCUS-Programm
Leifheit gewinnt Marktanteile, rutscht aber in die Verlustzone. Auf die schwache Nachfrage reagiert der Konzern mit einer gesenkten Prognose und einem beschleunigten Sparprogramm.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz auf 169,1 Mio. Euro (Vorjahr: 179,0 Mio. Euro); das EBIT fiel auf −2,9 Mio. Euro nach 5,4 Mio. Euro.
- Trotz schwacher Nachfrage gewann Leifheit im Kerngeschäft Marktanteile und stärkte seine Wettbewerbsposition.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von −5 bis −6 Mio. Euro; zuvor hatte es ein ausgeglichenes EBIT prognostiziert.
- Der Free Cashflow dürfte 2026 bei −1 bis −2 Mio. Euro liegen, statt wie bislang erwartet bei rund 0 Mio. Euro.
- Das beschleunigte Performanceprogramm FOCUS umfasst unter anderem eine Neuorganisation, Digitalisierung und Stellenabbau. Einmaligen Aufwendungen von bis zu 9,6 Mio. Euro sollen ab 2027 erste positive Effekte und ab 2028 jährliche Einsparungen von über 8 Mio. Euro gegenüberstehen.
- Der Vorstand wird von drei auf zwei Mitglieder verkleinert: Operations-Vorstand Igor Iraeta Munduate scheidet einvernehmlich zum 31. Dezember 2026 aus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Leifheit ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,67 % im
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4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,4400EUR das entspricht einem Minus von -2,38 % seit der Veröffentlichung.
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