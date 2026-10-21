Börsen Update
Börsen Update USA - 21.10. - US Tech 100 stark +1,28 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:13) bei 52.781,84 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,19 %, IBM +1,43 %, Apple +1,39 %, Caterpillar +1,37 %, Coca-Cola -0,79 %
Flop-Werte: Verizon Communications -1,91 %, Johnson & Johnson -1,23 %, Procter & Gamble -0,87 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.870,34 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,41 %, Datadog Registered (A) +6,86 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,23 %, Intuitive Surgical +5,12 %, Constellation Energy +4,00 %
Flop-Werte: Dexcom -5,50 %, Booking Holdings -3,61 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,58 %, T-Mobile US -2,82 %, CoreWeave Registered (A) -2,79 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:24) bei 7.763,47 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: United Airlines Holdings +9,26 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) +8,41 %, Charles River Laboratories International +8,05 %, Datadog Registered (A) +6,86 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,23 %
Flop-Werte: AT&T -5,82 %, Dexcom -5,50 %, Chipotle Mexican Grill -5,11 %, Expedia Group -4,00 %, Booking Holdings -3,61 %
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