AUMOVIO Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 21.10.2026

Obwohl die AUMOVIO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,79 %.

Die Anleger von AUMOVIO müssen heute einen Kursrückgang von -3,62 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 35,28€. Der Kursrückgang der AUMOVIO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,62 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um +2,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUMOVIO -17,77 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,45 % im Plus-Minus-Bereich. AUMOVIO entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,77 % 1 Monat -2,56 % 3 Monate +0,79 % 1 Jahr +1,54 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 21.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der SDAX führt die Indizes an, Jenoptik glänzt mit einem Kurssprung. Rheinmetall gerät dagegen unter Druck.

AUMOVIO Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der AUMOVIO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUMOVIO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.