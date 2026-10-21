DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. KI-Zweifel hätten den Kurs belastet, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Das dritte Quartal sei aber dynamisch verlaufen, was zu einem historischen Rekord-Auftragseingang, einer verbesserten operativen Margenqualität und einer höheren Jahresprognose geführt habe. Der Experte rät dazu, die aktuelle Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 77,61EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

