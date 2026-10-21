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    Klique kündigt erweiterte Integrationen mit NVIDIA an, um KI-Workflows in Unternehmen zu beschleunigen und die GPU-Auslastung zu optimieren

     

    Klique Announces Expanded Integrations with NVIDIA to Accelerate Enterprise AI Workflows and Optimize GPU Utilization

     

    Klique vertieft seine Zusammenarbeit mit NVIDIA durch die Plattformunterstützung für NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL, OpenShell, Dynamo und NeMo Switchyard.

     

    SAN FRANCISCO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Klique, eine Unternehmens-Steuerungsebene für KI-Ressourcenmanagement, Governance und Kostentransparenz, gab heute eine Reihe neuer Integrationen mit NVIDIA bekannt, die darauf ausgelegt sind, die GPU-Leistung zu optimieren und Unternehmen erweiterte Funktionen zu bieten.

     

    Aufbauend auf der soliden Grundlage seiner Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstützt Klique Unternehmen dabei, die hochmoderne Infrastruktur von NVIDIA mit einer sicheren Unternehmensausführung in drei zentralen Betriebsbereichen zu verbinden:

     

    Optimierung der Rechenkosten und der Datenhoheit

     

    Die NVIDIA Nemotron-Familie offener Modelle bietet offene, hocheffiziente Leistung mit geringer Latenz, die für agentische Workflows mit hohem Datenaufkommen auf einer einzelnen GPU ausgelegt ist. Durch den Einsatz von Nemotron 3.5 Super VL auf Klique können Unternehmensanwender das NVIDIA-Modell direkt auf ihrer eigenen Hardware bereitstellen, wodurch sichergestellt wird, dass keine Daten den Mandanten verlassen, und gleichzeitig die tokenbasierte Abrechnung durch Dritte entfällt. Ergänzend dazu können Klique-Kunden nun die intelligenten Modell-Routing-Algorithmen von NVIDIA NeMo Switchyard zusammen mit dem LLM-Gateway von Klique nutzen. Dies gibt Unternehmen die Flexibilität, ihre Ausgaben für Frontier-Modelle zu optimieren oder strenge Datenhoheit zu gewährleisten.

     

    Ausführung von Agenten im Produktionsmaßstab

     

    Eine einzelne Agentenaufgabe kann zahlreiche Modellaufrufe auslösen, während der Agent plant, Tools einsetzt und jeden Schritt durchdenkt, sodass der Bedarf an Inferenz schnell steigt, sobald die Agenten den Produktionsbetrieb erreichen. NVIDIA Dynamo ist für diese Last ausgelegt: Es verteilt die Inferenz auf GPU-Worker und sendet wiederholte Anfragen an diejenigen Worker, die den relevanten Kontext bereits im Cache gespeichert haben. Klique-Kunden können NVIDIA Dynamo direkt über die Klique-Plattform bereitstellen und Agenten im Produktionsmaßstab auf ihrer eigenen GPU-Infrastruktur oder in der Cloud ausführen, wobei Klique sowohl die Sicherheitszugriffsrechte und die Beobachtbarkeit als auch das LLM-Routing bereitstellt, um sicherzustellen, dass groß angelegte agentische Workflows auf kosteneffiziente KI-Ressourcen umgeleitet werden. Teams können Klique zudem nutzen, um Agenten anhand der Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit neu zu trainieren, und die Plattform protokolliert die Daten, die Modellversion und die Rechenkosten hinter jeder Aktualisierung, sodass jede Änderung überprüft und zurückverfolgt werden kann. Da Dynamo die Inferenz über ihre GPUs bereitstellt und Klique die Nutzung, die Kosten und die Änderungen jedes Agenten verfolgt, können Unternehmen Agenten auf der bereits vorhandenen Hardware an den Produktionsbedarf anpassen.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Klique kündigt erweiterte Integrationen mit NVIDIA an, um KI-Workflows in Unternehmen zu beschleunigen und die GPU-Auslastung zu optimieren   Klique vertieft seine Zusammenarbeit mit NVIDIA durch die Plattformunterstützung für NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL, OpenShell, Dynamo und NeMo Switchyard. SAN FRANCISCO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Klique, eine …
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