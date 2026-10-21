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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy und daraus drohende Fondsabflüsse von 2,8 Mrd. US-Dollar, bei weiteren Indexausschlüssen bis zu 11,6 Mrd. Diskutiert wird, ob diese Risiken bereits eingepreist sind. Im Fokus stehen zudem die starke Bitcoin-Abhängigkeit, mögliche weitere Kursverluste und ein Bewertungsabschlag auf die Bitcoin-Bestände. Optimisten sehen Nachkaufchancen und setzen auf steigende Bitcoin-Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +6,10 %
    Platz 2
    Performance 1M: +11,27 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,10 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,93 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -5,50 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,54 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,50 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 5
    Performance 1M: +66,35 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Moderna-Kursanstieg: Einige sehen einen chartgetriebenen Aufwärtstrend beziehungsweise Short-Squeeze, andere halten die Bewegung für übertrieben und erwägen Gewinnmitnahmen oder Positionsabbau. Diskutiert werden zudem die Abkopplung vom Gesamtmarkt, mögliche Rücksetzer und die Krebsforschungsplattform mit Merck als Partner.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,64 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,27 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,64 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,50 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,76 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,33 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 10
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,27 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,15 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach Musks möglicher Fusionsankündigung und die anstehenden Q3-Zahlen. Diskutiert werden ein möglicher schwacher Quartalsgewinn, hohe Investitionen und der Ausblick auf Cybercab und Robotaxis. Zweifel an FSD und den daraus abgeleiteten Erlöserwartungen stehen langfristigem Optimismus gegenüber. Ein Nutzer berichtet von einem kurzfristigen, gehebelten Trade.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 13
    Performance 1M: -22,22 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,14 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und mögliche Kursentwicklung: Einige halten die Aktie für überbewertet und sehen einen fairen Wert um 95 Euro, andere verweisen auf starke Zahlen und vertretbare KGVs für 2027/28. Genannt werden Kursziele bis 175 Dollar sowie die Hoffnung, Kurse um 100 Euro nicht wiederzusehen. Diskutiert werden außerdem mögliche neue Aktien, Lock-up-Fristen, ETF-Käufe und ein Abbau der Short-Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 15
    Performance 1M: -6,31 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 16
    Performance 1M: -20,79 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ starkes Wachstumspotenzial: Für Ende 2026 werden 7–9 Mrd. Dollar Umsatz-Run-Rate genannt, zudem eine Gigawatt-Kapazität mit Vera-Rubin-Chips. Befürworter halten die Aktie angesichts möglicher künftiger Erlöse für unterbewertet. Zugleich wird das asset-light-Modell als profitabel, aber abhängig von Finanzierungspartnern und möglicherweise langsamerer Umsetzung eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 17
    Performance 1M: +7,12 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,67 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 19
    Performance 1M: +13,12 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,06 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Rocket-Lab-Aktie nach der Neutron-Verzögerung und mögliche weitere Rücksetzer. Genannt werden hohe Short-Zahlen, Zinsrisiken, hoher Kapitalbedarf und eine mögliche Verwässerung; charttechnisch beobachten Anleger Kaufzonen und Unterstützungen. Dem stehen Zuversicht wegen des Auftragsbestands und des Iridium-Geschäfts sowie ARK-Käufe gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 21
    Performance 1M: +0,33 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 22
    Performance 1M: +5,49 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 23
    Performance 1M: +2,40 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 24
    Performance 1M: -11,60 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 25
    Performance 1M: -17,48 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 26
    Performance 1M: +9,96 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 27
    Performance 1M: +9,37 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 28
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 29
    Performance 1M: +25,12 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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