Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,92 %
Performance 1M: +2,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,10 %
Performance 1M: +11,27 %
Tagesperformance: +5,66 %
Performance 1M: +21,93 %
Tagesperformance: -5,50 %
Performance 1M: -7,54 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: +66,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,64 %
Performance 1M: +3,27 %
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: +14,50 %
Tagesperformance: -4,12 %
Performance 1M: -4,76 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: +8,33 %
Tagesperformance: -3,85 %
Performance 1M: +1,74 %
Tagesperformance: -3,51 %
Performance 1M: -1,27 %
Tagesperformance: +3,45 %
Performance 1M: +8,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,34 %
Performance 1M: -22,22 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: +5,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: -6,31 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -20,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +7,12 %
Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: +4,67 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: +13,12 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: -16,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: +0,33 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: +5,49 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: +2,40 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -11,60 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: -17,48 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +9,96 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +9,37 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: +25,12 %