Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,57 %
Performance 1M: -26,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Paramount Skydance Corporations Registered (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +9,81 %
Performance 1M: +26,01 %
Tagesperformance: +6,80 %
Performance 1M: -4,52 %
Tagesperformance: -6,33 %
Performance 1M: -11,82 %
Tagesperformance: +5,94 %
Performance 1M: +11,27 %
Tagesperformance: -5,77 %
Performance 1M: -7,54 %
Tagesperformance: +5,77 %
Performance 1M: +21,93 %
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: +66,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,32 %
Performance 1M: +0,94 %
Tagesperformance: -5,32 %
Performance 1M: +3,35 %
Tagesperformance: -5,30 %
Performance 1M: -14,18 %
Tagesperformance: +4,93 %
Performance 1M: +11,49 %
Tagesperformance: +4,68 %
Performance 1M: +5,29 %
Tagesperformance: +4,64 %
Performance 1M: +3,27 %
Tagesperformance: +4,53 %
Performance 1M: -1,48 %
Tagesperformance: +4,40 %
Performance 1M: +13,77 %
Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: +14,50 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: -6,60 %
Tagesperformance: +4,08 %
Performance 1M: +8,33 %
Tagesperformance: -4,05 %
Performance 1M: -4,76 %
Tagesperformance: +3,97 %
Performance 1M: +2,98 %
Tagesperformance: +3,58 %
Performance 1M: -3,52 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -1,27 %
Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: +10,37 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: +10,55 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +8,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,29 %
Performance 1M: +5,21 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: -15,62 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: +4,11 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: -5,69 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +3,61 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +0,81 %
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: -6,31 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -8,73 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: +9,50 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: +4,67 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -8,81 %
Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: -10,47 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -3,56 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: 0,00 %