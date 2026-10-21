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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Paramount Skydance Corporations Registered (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Tagesrückgang der Aktie von zeitweise rund 21 bis fast 30 Prozent und mögliche Gründe dafür. Dabei werden Sorgen vor einer Pleite geäußert; außerdem heißt es, Warrants seien ausgepreist worden. Genannt werden Kursmarken von 7 Euro sowie ein möglicher Einstieg bei 5 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Paramount Skydance Corporations Registered (B) eingestellt.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +9,81 %
    Platz 2
    Performance 1M: +26,01 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,81 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: +6,80 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,52 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,80 %.

    AT&T
    Tagesperformance: -6,33 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,82 %
    Chart AT&T
    ISIN: US00206R1023
    WKN: A0HL9Z
    Die AT&T Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,33 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +5,94 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,27 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,94 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -5,77 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,54 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,77 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,77 %
    Platz 7
    Performance 1M: +21,93 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,77 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,42 %
    Platz 8
    Performance 1M: +66,35 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Moderna-Kursanstieg: Einige sehen einen chartgetriebenen Aufwärtstrend beziehungsweise Short-Squeeze, andere halten die Bewegung für übertrieben und erwägen Gewinnmitnahmen oder Positionsabbau. Diskutiert werden zudem die Abkopplung vom Gesamtmarkt, mögliche Rücksetzer und die Krebsforschungsplattform mit Merck als Partner.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -5,32 %
    Platz 10
    Performance 1M: +3,35 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,32 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -5,30 %
    Platz 11
    Performance 1M: -14,18 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,30 %.

    Danaher
    Tagesperformance: +4,93 %
    Platz 12
    Performance 1M: +11,49 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,93 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +4,68 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,29 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,68 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,64 %
    Platz 14
    Performance 1M: +3,27 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,64 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +4,53 %
    Platz 15
    Performance 1M: -1,48 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,53 %.

    Vistra
    Tagesperformance: +4,40 %
    Platz 16
    Performance 1M: +13,77 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,40 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,27 %
    Platz 17
    Performance 1M: +14,50 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,27 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 18
    Performance 1M: -6,60 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,08 %
    Platz 19
    Performance 1M: +8,33 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,08 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 20
    Performance 1M: -4,76 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    Williams Companies
    Tagesperformance: +3,97 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,98 %
    Chart Williams Companies
    ISIN: US9694571004
    WKN: 855451
    Die Williams Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,97 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 22
    Performance 1M: -3,52 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 23
    Performance 1M: -1,27 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    Waters Corporation
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,37 %
    Chart Waters Corporation
    ISIN: US9418481035
    WKN: 898123
    Die Waters Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 25
    Performance 1M: +10,55 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,15 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach Musks möglicher Fusionsankündigung und die anstehenden Q3-Zahlen. Diskutiert werden ein möglicher schwacher Quartalsgewinn, hohe Investitionen und der Ausblick auf Cybercab und Robotaxis. Zweifel an FSD und den daraus abgeleiteten Erlöserwartungen stehen langfristigem Optimismus gegenüber. Ein Nutzer berichtet von einem kurzfristigen, gehebelten Trade.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    IQVIA Holdings
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 27
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart IQVIA Holdings
    ISIN: US46266C1053
    WKN: A2JSPM
    Die IQVIA Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 28
    Performance 1M: -15,62 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    American Tower
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,11 %
    Chart American Tower
    ISIN: US03027X1000
    WKN: A1JRLA
    Die American Tower Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 30
    Performance 1M: -5,69 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Clorox
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 31
    Performance 1M: +3,61 %
    Chart Clorox
    ISIN: US1890541097
    WKN: 856678
    Die Clorox Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 32
    Performance 1M: +0,81 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 33
    Performance 1M: -6,31 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    General Mills
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 34
    Performance 1M: -8,73 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 35
    Performance 1M: +9,50 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,67 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 37
    Performance 1M: -8,81 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 38
    Performance 1M: -10,47 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 39
    Performance 1M: -3,56 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    SBA Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 40
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart SBA Communications Registered (A)
    ISIN: US78410G1040
    WKN: A2DKP8
    Die SBA Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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