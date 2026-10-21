Ölpreise legen zu - Angst vor Eskalation in Golf ist zurück
- Ölpreise steigen nach Schwächephase im US-Handel
- Brent-Öl kostet 109,90 US-Dollar je Barrel
- USA weisen Bericht zu Golf-Personal teils zurück
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einer Schwächephase im US-Handel wieder gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete zuletzt 109,90 US-Dollar. Das ist ein Prozent mehr als am Vortag. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge das US-Außenministerium eine Anordnung für einen Teil des diplomatischen Personals und deren Familien zum Verlassen von US-Botschaften in der Golf-Region vorbereite. Als Quelle nannte die Agentur drei US-Offizielle.
Ein Sprecher des Außenministeriums wies den Bericht kurz danach auf X teilweise zurück. Es gehe lediglich um Personal in Saudi-Arabien, hieß es./he/men
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