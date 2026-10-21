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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie weiter aufwärts - 21.10.2026

    Am 21.10.2026 ist die IBM Aktie, bisher, um +4,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie weiter aufwärts - 21.10.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.10.2026

    Positive Vorzeichen bei IBM: Der Kurs klettert um +4,12 % auf 223,78. Die IBM Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,94 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,12 % hinzu. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in IBM investiert war, konnte einen Gewinn von +17,14 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der IBM Aktie damit ein Gewinn von +6,28 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IBM -15,66 % verloren.

    Während IBM heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,64 %. Damit gehört IBM heute zu den auffälligeren Werten.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,28 %
    1 Monat +9,09 %
    3 Monate +17,14 %
    1 Jahr -10,10 %
    Stand: 21.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,28 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 21.10. - US Tech 100 stark +1,28 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken


    Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,31 Prozent …

    Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken


    Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Börsenstart zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,74 Prozent …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,52 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,23 %. Oracle verliert -2,61 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -1,05 %.

    Die Aktie von IBM erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,56 %, über 10 Jahre bei 5,17 %.

    Lohnt sich ein Investment in die IBM Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die IBM Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur IBM Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    IBM

    +7,13 %
    +14,26 %
    +17,28 %
    +25,94 %
    -3,35 %
    +82,15 %
    +111,76 %
    +80,01 %
    +2.166,24 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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