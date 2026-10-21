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    Kreise

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    EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für Qiagen

    Für Sie zusammengefasst
    • EQT steht vor einem Übernahmeangebot für Qiagen
    • Aufsichtsrat dürfte 46,50 Euro je Aktie zustimmen
    • Der Deal wäre knapp zehn Milliarden Euro schwer
    Kreise - EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für Qiagen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT steht Kreisen zufolge vor einem erfolgreichen Übernahmeangebot für den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen . Der Aufsichtsrat dürfte in Kürze einem Angebot von 46,50 Euro je Aktie zustimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Mitteilung könne noch an diesem Tag erfolgen.

    Aus dem Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel notierte das Papier zuletzt zwei Prozent höher.

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    Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hieß es in dem Bericht weiter. Mit einem Volumen von knapp zehn Milliarden Euro wäre es eine der größten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.

    Die Übernahmeofferte käme nicht überraschend, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schon seit Monaten über ein Interesse und Gespräche mit potenziellen Investoren berichtet hatte. Demnach hatten auch Gesellschaften wie etwa der US-Finanzinvestor KKR ein Auge auf den Konzern geworfen. Am Dienstagabend hatte Bloomberg dann von fortgeschrittenen Verhandlungen mit EQT über ein Gebot berichtet.

    Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte. Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt./he/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 80,11 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -10,37 %/+5,31 % bedeutet.





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