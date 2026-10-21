Kreise
EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für Qiagen
- EQT steht vor einem Übernahmeangebot für Qiagen
- Aufsichtsrat dürfte 46,50 Euro je Aktie zustimmen
- Der Deal wäre knapp zehn Milliarden Euro schwer
NEW YORK (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT steht Kreisen zufolge vor einem erfolgreichen Übernahmeangebot für den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen . Der Aufsichtsrat dürfte in Kürze einem Angebot von 46,50 Euro je Aktie zustimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Mitteilung könne noch an diesem Tag erfolgen.
Aus dem Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel notierte das Papier zuletzt zwei Prozent höher.
Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hieß es in dem Bericht weiter. Mit einem Volumen von knapp zehn Milliarden Euro wäre es eine der größten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.
Die Übernahmeofferte käme nicht überraschend, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schon seit Monaten über ein Interesse und Gespräche mit potenziellen Investoren berichtet hatte. Demnach hatten auch Gesellschaften wie etwa der US-Finanzinvestor KKR ein Auge auf den Konzern geworfen. Am Dienstagabend hatte Bloomberg dann von fortgeschrittenen Verhandlungen mit EQT über ein Gebot berichtet.
Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte. Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt./he/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 80,11 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -10,37 %/+5,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Man weiß halt nicht, wie viel EQT tatsächlich geboten hat, "more than 50 USD" kann 50,5 USD oder 51 oder auch 52 USD bedeuten. Und hat KKR etwas mehr oder weniger geboten?
Wie auch immer, der Aufsichtsrat wurde in den letzten Jahren so umgebaut, daß die Altlasten, die eine Eigenständig stark präferieren könnten, nicht mehr da sind. Schon der Beschluß der strategischen Überprüfung mit der Verpflichtung von Goldman und Moelis zeigt, wo die Reise hingehen sollte, zusätzlich wurde noch ein M&A erfahrener CEO verpflichtet. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß der Prozeß von Qiagen in den nächsten Wochen professionell zu Ende geführt wird.
Sollte kein strategischer Bieter mehr auftauchen, rechne ich mit einem finalen Übernahmeangebot von 53 USD bis 55 USD (beim derzeitigen WK ca. 47 bis 49 €).
https://goldesel.de/aktien/news/qiagen-aktie-eqt-soll-mehr-als-50-dollar-je-aktie-geboten-haben
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/AKTIE-IM-FOKUS-Qiagen-Anteile-legen-nach-Bericht-ueber-bald-anstehendes-Gebot-zu-0df74af8-eab3-4a97-bb34-601fbb7659cc
EQT und KKR, zwei Bieter, da kann es zum Wettbieten untereinander kommen... geht da noch mehr ?
Ich denke schon!
EQT Is in Advanced Talks to Buy Testing Firm Qiagen