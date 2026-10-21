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    SAP legt starkes Wachstum bei Cloudverträgen hin - Zuversicht bei Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP gewinnt mehr Cloudverträge als erwartet
    • Cloud-Erlöse auf Jahressicht steigen um 28 Prozent
    • Umsatz steigt 13 Prozent, Ebit legt 18 Prozent zu
    SAP legt starkes Wachstum bei Cloudverträgen hin - Zuversicht bei Ausblick
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal trotz widriger Wirtschaftslage mehr Cloudverträge abschließen können als von Experten erwartet. Die aus bestehenden Abos für Cloudsoftware über die kommenden zwölf Monate zu erwartenden Erlöse legten im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Währungsbereinigt war das ein Plus von 26 Prozent und damit spürbar mehr als von Analysten gedacht. Bei den Jahresprognosen für den Cloudumsatz sieht Konzernchef Christian Klein nun das obere Ende der Prognosespanne in Sicht.

    Die Walldorfer legten beim Umsatz in den drei Monaten bis Ende September insgesamt um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu, bei Cloudsoftware allein flossen 26 Prozent mehr Erlöse. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Das war mehr als erwartet. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um 11 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro./men/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 215 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -17,99 %/+3,09 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung von SAP und die 200-Euro-Marke. Charttechnisch werden eine überkaufte Lage und mögliche Ziele bei 215 und 245 Euro diskutiert. Höhere Bewertungsmultiplikatoren gelten als weiterer Kurstreiber. Fundamental stehen Cloud-Wachstum, S/4HANA-Migrationen und KI-Chancen im Fokus, wobei die Monetarisierung als unsicher gilt. Zudem werden erhöhte Analystenkursziele und die Quartalszahlen am 21. Oktober thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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