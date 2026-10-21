SAP legt starkes Wachstum bei Cloudverträgen hin - Zuversicht bei Ausblick
- SAP gewinnt mehr Cloudverträge als erwartet
- Cloud-Erlöse auf Jahressicht steigen um 28 Prozent
- Umsatz steigt 13 Prozent, Ebit legt 18 Prozent zu
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal trotz widriger Wirtschaftslage mehr Cloudverträge abschließen können als von Experten erwartet. Die aus bestehenden Abos für Cloudsoftware über die kommenden zwölf Monate zu erwartenden Erlöse legten im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Währungsbereinigt war das ein Plus von 26 Prozent und damit spürbar mehr als von Analysten gedacht. Bei den Jahresprognosen für den Cloudumsatz sieht Konzernchef Christian Klein nun das obere Ende der Prognosespanne in Sicht.
Die Walldorfer legten beim Umsatz in den drei Monaten bis Ende September insgesamt um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu, bei Cloudsoftware allein flossen 26 Prozent mehr Erlöse. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Das war mehr als erwartet. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um 11 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 215 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -17,99 %/+3,09 % bedeutet.
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Wäre ich SAP, würde ich ein eigenes Team aufbauen, das ausschließlich an einem Anti-Abuse-Agenten für die gesamte Plattform arbeitet. Das sollte Missbrauch und auffällige Berechtigungs- bzw Datenflussmuster auffinden und Gegenmaßnahmen einleiten.
Sicherheit sollte nicht, wenn Schaden entstanden ist, die Agentic-KI-Welle erschüttern, sondern ein ernsthaftes Einsatzfeld sein.
Ich habe hierzu eine andere Sichtweise.
Ja, so kann aus dem Burggraben eine Brandmauer werden. Hübsches Bild. Nur leider wurde dabei vergessen, was die Kunden längst verunsichert und was Christian Klein schon vor geraumer Zeit adressiert hat.
Denn wer wird nach all dem, was die großen AI-CEOs zuletzt zum Selbstzweifeln gebracht hat, ausgerechnet den guten alten Firewall vergessen? Der war schließlich schon da, bevor AI zum neuen Heilsversprechen erklärt wurde.
Aber gut, vielleicht braucht es eben erst ein paar Milliarden an AI-Investitionen, bis man wieder entdeckt, dass Vertrauen, Sicherheit und eine belastbare Plattform nicht ganz so altmodisch sind, wie die inzwischen glänzenden AI-Versprechen wirken.
Wir werden es erleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vertrauen in SAP der nächste große SAP-Erfolgstreiber werden kann..
Und wer weiß schon, wenn's der Markt irgendwann genauso sieht, könnten aus €140 auch ganz schnell €220 werden.
Kaiserschmarrn hin oder her, manchmal ist doch das vermeintlich Alte eben genau das, was am Ende den Unterschied macht. 😉