Tesla mit Gewinneinbruch und stagnierendem Umsatz - aber positiver Cashflow
- Tesla-Gewinn sinkt um 43 Prozent auf 1,37 Milliarden
- Umsatz stagniert, freier Cashflow überrascht positiv
- Tesla-Auslieferungen sinken, Fokus auf Robotaxis
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Gewinneinbruch abgeschlossen. Im Jahresvergleich gab es einen Rückgang von 43 Prozent auf schwarze Zahlen von 1,37 Milliarden Dollar. Der Umsatz stagnierte bei rund 28,05 Milliarden Dollar (rund 25 Mrd Euro). Tesla-Chef Elon Musk hatte am Tag vor der Zahlenvorlage Spekulationen zu Überlegungen über einen Zusammenschluss mit der ebenfalls von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX bestätigt.
Das dritte Quartal des Vorjahres war zugleich von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil viele Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag. In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen zum Teil ausbauen, im dritten Quartal waren sie aber gesunken.
Tesla übertraf mit dem Quartalsumsatz zugleich die Erwartungen von Analysten. Zudem verbrannte das Unternehmen überraschend kein Geld, der freie Zahlungsmittelfluss (FCF) lag bei plus 1,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hingegen mit minus 5 Milliarden gerechnet. Im nachbörslichen US-Handel legte die Tesla-Aktie in einer ersten Reaktion um 1,5 Prozent zu.
Musk gab als Ziel aus, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 348,7 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +58,72 %/+252,71 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Einfach StarLink abschalten und einem Land den Rücken kehren, dass ihre und unsere Demokratie vor den Russen verteidigt, geht absolut nicht!
Eine sachliche Einordnung der präsentierten Fähigkeiten kann hier nachgelesen werden: https://www.ingenieur.de/tesla-roadster-hebt-ab-so-funktioni… (hoffentlich auch für nicht-VDI-Mitglieder abrufbar).
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_101485702/starlink-drosselung-in-ukraine-neue-details-zum-streit-lassen-aufhorchen.html
Man kann ihm einfach nichts Gutes wünschen, er hätte es nicht verdient.