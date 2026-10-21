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    Prognose angehoben

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    Cloud-Wachstum sprengt alle Erwartungen: So stark sind die SAP-Zahlen

    SAP wächst im Cloud-Geschäft stärker als von Analysten erwartet und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie hat sich seit dem Sommertief deutlich erholt.

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    Prognose angehoben - Cloud-Wachstum sprengt alle Erwartungen: So stark sind die SAP-Zahlen
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Europas Software-Riese SAP hat im dritten Quartal mehr Schwung im Cloud-Geschäft gezeigt als an der Börse erwartet wurde. Die Walldorfer steigerten die Cloud-Umsätze währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 6,57 Milliarden Euro gerechnet, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.

    Auch der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft, der künftige Umsätze auf Sicht von zwölf Monaten abbildet, fiel kräftiger aus als vorhergesagt. Er legte währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu und übertraf damit die von der UBS erwartete Spanne von 24 bis 25 Prozent.

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    Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet SAP nun mit Cloud- und Softwareumsätzen am oberen Rand der bisherigen Prognosespanne, die Gewinnprognose von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro bei konstanten Wechselkursen bleibt bestehen.

    Die Zahlen bestätigen die Erholung der SAP-Aktie nach dem heftigen Kursrutsch im Sommer. Damals hatten Sorgen um neue KI-Werkzeuge, die klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten, Softwarewerte europaweit unter Druck gebracht. Seit ihrem Tief am 23. Juli hat sich die SAP-Aktie um mehr als 60 Prozent erholt.

    Konzernchef Christian Klein hatte SAP nach der Verkaufswelle konsequent auf künstliche Intelligenz ausgerichtet und die Entwicklung eigener KI-Werkzeuge an sich gezogen, nachdem Kunden zunächst zögerlich reagiert und das Preis-Leistungs-Verhältnis bemängelt hatten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 213EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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