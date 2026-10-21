JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +33,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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