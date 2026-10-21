JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
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