JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In turbulenten Zeiten seien die Gewinne des Online-Brokers robust, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen für das dritte Quartal. Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern will./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

