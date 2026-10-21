IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu
- IBM steigert Umsatz im Quartal um fünf Prozent
- Der Gewinn wächst um 26 Prozent auf zwei Milliarden
- Bessere Geschäfte mit Großrechnern und Software
ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.
Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Großrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 251,5 auf NYSE (21. Oktober 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +8,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 217,61 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +3,40 %/+19,30 % bedeutet.
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Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014
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IBM....haben den ersten Computerchip entwickelt, dessen kleinste Strukturen nur 0,7 Nanometer messen.
Wow! Die Entwicklung ist für unser Verständnis nicht mehr greifbar...IBM Subnanometer Chip
IBM verfehlt die Markterwartungen um 4% - und bricht um 30% ein!
Alles wieder auf 0 normal , bzw. Stand Anfang Mai vor diesem , wie sich jetzt zeigt , unbegründeten KI - Bewältigungshype ! Wer das Trauerspiel unter einmaliges schlechtes Quartal abhaken kann, wie der CEO , kann auch wieder zugreifen . Kommt auf die Sichtweise an ...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif