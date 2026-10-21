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    IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM steigert Umsatz im Quartal um fünf Prozent
    • Der Gewinn wächst um 26 Prozent auf zwei Milliarden
    • Bessere Geschäfte mit Großrechnern und Software
    IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.

    Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Großrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu./he

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    ISIN:US4592001014WKN:851399
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 251,5 auf NYSE (21. Oktober 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +8,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 217,61 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +3,40 %/+19,30 % bedeutet.





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