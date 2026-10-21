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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Renk auf 50 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Renk-Kursziel von 62 auf 50 Euro
    • Besseres bereinigtes Ebit als zuvor erwartet
    • Langsamerer Hochlauf, trüberer Industrieausblick
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Renk auf 50 Euro - 'Overweight'
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,17 %/+91,77 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +33,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Kursschwäche unter 40 Euro trotz jüngster Erholung und eines Auftrags über 130 Mio. Euro. Themen sind vermuteter Druck durch Leerverkäufer, Bridgewaters reduzierte Shortposition und Erwartungen an den Pre-Close Call. Fundamental wird diskutiert, ob Kapazitätsausbau und steigende operative Margen trotz hoher Investitionen eine profitable Auftragsabwicklung ermöglichen und die hohe KGV-Bewertung rechtfertigen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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