JPMorgan senkt Ziel für Renk auf 50 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,26 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,17 %/+91,77 % bedeutet.