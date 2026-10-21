ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Renk auf 50 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Renk-Kursziel von 62 auf 50 Euro
- Besseres bereinigtes Ebit als zuvor erwartet
- Langsamerer Hochlauf, trüberer Industrieausblick
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,26 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,17 %/+91,77 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.
Jefferies ist zufrieden und bekräftigt "KAUFEN" mit 60€ als Kursziel: https://www.finanzen.net/analyse/renk_buy-jefferies__company_inc__1112912
RENK Pre-Close Call – das Wichtigste
- Auftragseingang: Q3 voraussichtlich über 400 Mio. € – besser als bisher erwartet.
- Jahresprognose bestätigt: Umsatz 2026 über 1,5 Mrd. €, bereinigtes EBIT 255–285 Mio. €.
- EBIT-Ziel: Management strebt die obere Hälfte der Prognosespanne an, also über 270 Mio. €.
- Umsatzwachstum: Im dritten Quartal wieder zweistellig erwartet.
- VMS (Militärgetriebe): Stärkster Wachstumstreiber; Margenziel 2026 bei 21 %.
- M&I (Marine & Industrie): Ziviles Industriegeschäft bleibt schwach und belastet.
- Slide Bearings: Erholung im dritten Quartal erwartet.
- Q4 entscheidend: Ein Großteil der erwarteten Israel-Umsätze im zweiten Halbjahr soll im vierten Quartal anfallen.
- Nächster wichtiger Termin: 5. November 2026 – Veröffentlichung der Neunmonatszahlen.