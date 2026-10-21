Qiagen vor Übernahme? Crown NL Bidco macht ein Angebot
Milliardenpläne für QIAGEN: Crown NL Bidco bietet 46,50 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Übernahme, deren Vollzug für Mitte 2027 erwartet wird.
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
- Crown NL Bidco B.V. hat am 21. Oktober 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien von QIAGEN N.V. angekündigt.
- Der Bieter bietet **46,50 Euro je Aktie in bar**. Crown NL Bidco wird mittelbar vom EQT-XI-Fonds kontrolliert; ADIA und CPP Investments sollen ebenfalls indirekt beteiligt sein.
- QIAGEN-Vorstand und -Aufsichtsrat haben sich verpflichtet, das Angebot vollständig zu unterstützen und den Aktionären die Annahme zu empfehlen.
- Das Angebot setzt unter anderem voraus, dass mindestens **50 % des ausstehenden Grundkapitals plus eine Aktie** angedient werden, erforderliche Hauptversammlungsbeschlüsse gefasst und behördliche Freigaben erteilt werden.
- Geplante Maßnahmen nach Vollzug könnten dazu führen, dass nicht andienende Aktionäre ihre Aktien gegen den Angebotspreis abzüglich möglicher Quellensteuern erhalten; zudem soll QIAGEN von der Frankfurter und der New Yorker Börse genommen werden.
- Der Vollzug wird derzeit für **Mitte 2027** erwartet. Die Annahmefrist beginnt erst nach Gestattung und Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin; bis dahin hat das Angebot noch nicht begonnen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Qiagen ist am 03.11.2026.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.620,00PKT (+0,74 %).
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