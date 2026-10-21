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    Qiagen vor Übernahme? Crown NL Bidco macht ein Angebot

    Milliardenpläne für QIAGEN: Crown NL Bidco bietet 46,50 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Übernahme, deren Vollzug für Mitte 2027 erwartet wird.

    Qiagen vor Übernahme? Crown NL Bidco macht ein Angebot
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
    • Crown NL Bidco B.V. hat am 21. Oktober 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien von QIAGEN N.V. angekündigt.
    • Der Bieter bietet **46,50 Euro je Aktie in bar**. Crown NL Bidco wird mittelbar vom EQT-XI-Fonds kontrolliert; ADIA und CPP Investments sollen ebenfalls indirekt beteiligt sein.
    • QIAGEN-Vorstand und -Aufsichtsrat haben sich verpflichtet, das Angebot vollständig zu unterstützen und den Aktionären die Annahme zu empfehlen.
    • Das Angebot setzt unter anderem voraus, dass mindestens **50 % des ausstehenden Grundkapitals plus eine Aktie** angedient werden, erforderliche Hauptversammlungsbeschlüsse gefasst und behördliche Freigaben erteilt werden.
    • Geplante Maßnahmen nach Vollzug könnten dazu führen, dass nicht andienende Aktionäre ihre Aktien gegen den Angebotspreis abzüglich möglicher Quellensteuern erhalten; zudem soll QIAGEN von der Frankfurter und der New Yorker Börse genommen werden.
    • Der Vollzug wird derzeit für **Mitte 2027** erwartet. Die Annahmefrist beginnt erst nach Gestattung und Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin; bis dahin hat das Angebot noch nicht begonnen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Qiagen ist am 03.11.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.620,00PKT (+0,74 %).


    Qiagen

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    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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