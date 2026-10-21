QIAGEN-EQT-Deal: Vorläufige Q3-Zahlen – 2026-Ausblick ausgesetzt
Für QIAGEN bahnt sich ein Eigentümerwechsel an: Ein Konsortium um EQT plant die Übernahme für 46,50 Euro je Aktie. Der Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet.
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
- QIAGEN hat mit Crown NL Bidco, einer von EQT Private Equity kontrollierten Holding, eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen; Co-Investoren sind ADIA und CPP Investments.
- Geplant ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von **46,50 Euro je Aktie in bar**. Das entspricht einem Unternehmenswert von rund **10,8 Milliarden Euro** und Aufschlägen von 40,3 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs sowie 46,9 % auf den vorherigen Dreimonats-VWAP.
- Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Transaktion einstimmig und wollen den Aktionären die Annahme empfehlen. Voraussetzung ist unter anderem eine Mindestannahmequote von **50 % plus einer Aktie** sowie der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Beschlüsse.
- Der Vollzug wird für **Mitte 2027** erwartet. Nach Abschluss soll der Bieter das gesamte QIAGEN-Geschäft erwerben; die Aktiennotierungen an der Frankfurter Börse und der NYSE sollen beendet werden.
- Für das dritte Quartal 2026 meldete QIAGEN vorläufig einen Nettoumsatz von **548 Millionen US-Dollar** und ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von **0,65 US-Dollar**.
- Wegen der angekündigten Transaktion hat QIAGEN den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bis auf Weiteres ausgesetzt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Qiagen ist am 03.11.2026.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.620,00PKT (+0,74 %).
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