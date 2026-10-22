KORREKTUR
Finanzinvestor EQT will Qiagen übernehmen
- EQT bietet 46,50 Euro je Qiagen-Aktie in bar
- Abu Dhabi und CPP Investment sollen am Gebot beteiligt sein
- Qiagen setzt wegen des Angebots den 2026-Ausblick aus
(Berichtigung: Im zweiten Satz handelt es sich um den kanadischen Pensionsfonds rpt kanadischen Pensionfonds CPP (nicht kalifornisch).)
VENLO (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT macht Ernst und will den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen übernehmen. EQT will über ein Übernahmevehikel, an dem auch der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investment Board beteiligt sein sollen, je Aktie 46,50 Euro in bar zahlen, wie die Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Dahingehend schlossen die Beteiligten eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss, die Qiagen-Gremien haben sich demnach verplfichtet, das Angebot zu unterstützen. Das Angebot soll eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Kapitals plus einer Aktie vorsehen.
Aus dem Xetra-Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel gewann das Papier 2,3 Prozent auf rund 50 Dollar.
Der Dax-Konzern Qiagen wird in dem Gebot mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Spekuliert worden war über einen Verkauf des Dienstleisters für die Pharmaindustrie schon lange. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Deal verdichtet, so berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits detailliert über das Vorhaben und den Angebotspreis.
Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte. Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.
Mit der Mitteilung legte Qiagen auch vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor und setzte den Ausblick für 2026 wegen des Übernahmeangebots bis auf Weiteres aus./men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 44,63 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -10,37 %/+5,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Man weiß halt nicht, wie viel EQT tatsächlich geboten hat, "more than 50 USD" kann 50,5 USD oder 51 oder auch 52 USD bedeuten. Und hat KKR etwas mehr oder weniger geboten?
Wie auch immer, der Aufsichtsrat wurde in den letzten Jahren so umgebaut, daß die Altlasten, die eine Eigenständig stark präferieren könnten, nicht mehr da sind. Schon der Beschluß der strategischen Überprüfung mit der Verpflichtung von Goldman und Moelis zeigt, wo die Reise hingehen sollte, zusätzlich wurde noch ein M&A erfahrener CEO verpflichtet. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß der Prozeß von Qiagen in den nächsten Wochen professionell zu Ende geführt wird.
Sollte kein strategischer Bieter mehr auftauchen, rechne ich mit einem finalen Übernahmeangebot von 53 USD bis 55 USD (beim derzeitigen WK ca. 47 bis 49 €).
https://goldesel.de/aktien/news/qiagen-aktie-eqt-soll-mehr-als-50-dollar-je-aktie-geboten-haben
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/AKTIE-IM-FOKUS-Qiagen-Anteile-legen-nach-Bericht-ueber-bald-anstehendes-Gebot-zu-0df74af8-eab3-4a97-bb34-601fbb7659cc
EQT und KKR, zwei Bieter, da kann es zum Wettbieten untereinander kommen... geht da noch mehr ?
Ich denke schon!
EQT Is in Advanced Talks to Buy Testing Firm Qiagen