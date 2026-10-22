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    KORREKTUR

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    Finanzinvestor EQT will Qiagen übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • EQT bietet 46,50 Euro je Qiagen-Aktie in bar
    • Abu Dhabi und CPP Investment sollen am Gebot beteiligt sein
    • Qiagen setzt wegen des Angebots den 2026-Ausblick aus
    KORREKTUR - Finanzinvestor EQT will Qiagen übernehmen
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    (Berichtigung: Im zweiten Satz handelt es sich um den kanadischen Pensionsfonds rpt kanadischen Pensionfonds CPP (nicht kalifornisch).)

    VENLO (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT macht Ernst und will den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen übernehmen. EQT will über ein Übernahmevehikel, an dem auch der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investment Board beteiligt sein sollen, je Aktie 46,50 Euro in bar zahlen, wie die Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Dahingehend schlossen die Beteiligten eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss, die Qiagen-Gremien haben sich demnach verplfichtet, das Angebot zu unterstützen. Das Angebot soll eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Kapitals plus einer Aktie vorsehen.

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    Aus dem Xetra-Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel gewann das Papier 2,3 Prozent auf rund 50 Dollar.

    Der Dax-Konzern Qiagen wird in dem Gebot mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Spekuliert worden war über einen Verkauf des Dienstleisters für die Pharmaindustrie schon lange. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Deal verdichtet, so berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits detailliert über das Vorhaben und den Angebotspreis.

    Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte. Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.

    Mit der Mitteilung legte Qiagen auch vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor und setzte den Ausblick für 2026 wegen des Übernahmeangebots bis auf Weiteres aus./men

    Qiagen

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    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 44,63 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -10,37 %/+5,31 % bedeutet.





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