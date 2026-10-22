Marley Spoon Extends and Boosts Restructuring Bridge Financing
Marley Spoon is expanding its bridge financing by €3.6 million to support liquidity as implementation of its revamped financing moves to March 2027.
Foto: adobe.stock.com
- On 21 October 2026, Marley Spoon SE agreed with Runway Growth Finance to amend its existing financing.
- The restructuring bridge financing increased by €3.6 million, from up to €8.1 million to up to €11.7 million.
- The bridge financing is intended to cover liquidity needs until the adjusted financing is implemented.
- The adjusted financing is intended to fully replace the existing financing and is now scheduled for implementation by the end of March 2027.
- This timetable was postponed from late November 2026.
- Bridge financing remains subject to specified restructuring and refinancing milestones, revised to match the new timetable; amounts drawn will be credited against the new financing.
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