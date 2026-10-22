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Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide Bearings Geschäftes an Miba AG

22. Oct 2026 / 01:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Augsburg, 22. Oktober 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide Bearings Geschäftes (Gleitlager) an die österreichische Miba AG geschlossen.

Die Produkte des Geschäftsbereichs Slide Bearings umfassen standardisierte Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen und finden ihren Einsatz vorwiegend in industriellen und zivilen Märkten. Mit dem Verkauf des Slide Bearings Geschäftes setzt RENK seine Ende 2025 angekündigte Sektorenstrategie um und richtet seinen strategischen Fokus noch konse-quenter auf das Defence- Geschäft aus. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Millionen-Bereich und bestätigt die Werthaltigkeit des zu veräußernden Geschäfts.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Infolge des Verkaufs wird der Geschäftsbereich Slide Bearings gemäß IFRS 5 ab dem vierten Quartal 2026 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich (Discontinued Operation) ausgewiesen. Die RENK-Gruppe wird ihre Guidance daher künftig ausschließlich auf Basis der fortgeführten Geschäftsaktivitäten berichten. Diese umfassen die Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine & Industry (M&I). Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2026 die folgende aktualisierte Guidance für Umsatz von EUR ~1,4 Milliarden und bereinigtes EBIT von EUR 240 Millionen bis EUR 255 Millionen.

Ende der Insiderinformation

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,55 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 22:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,26 %. Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd.. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,17 %/+91,77 % bedeutet.



