Smart Security - von der Erkennung zum echten Szenenverständnis

BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Sicherheitskameras sind zunehmend in der Lage, Personen, Fahrzeuge und Bewegungen zu erkennen. Doch mehr Erkennung bedeutet nicht immer auch wertvollere Informationen. Alltägliche Aktivitäten im Haushalt können wiederholte Benachrichtigungen auslösen, sodass Nutzer die Warnmeldungen durchsehen müssen, um die wirklich wichtigen Ereignisse zu finden.

IMOU SENSE, die neue KI-Technologiemarke von IMOU, verbindet benutzerdefinierte Überwachungsszenarien, kontextbezogene Ereignisanalyse und intelligente Warnmeldungen, damit sich Nutzer auf relevante Sicherheitsereignisse konzentrieren können, anstatt sich durch einen ständigen Strom von Benachrichtigungen kämpfen zu müssen.

IMOU, eine globale Marke für intelligente Sicherheit, gab heute die Einführung von IMOU SENSE bekannt, seiner ersten KI-Technologiemarke. Aufbauend auf einer mehrschichtigen KI-Architektur setzt IMOU SENSE fortschrittliche KI-Fähigkeiten in praktischere Erfahrungen bei der Heimaüberwachung um. IMOU SENSE geht über die einfache Erkennung hinaus, indem es Überwachungsszenarien, Ereignisanalyse und intelligente Informationsdienste miteinander verbindet.

„Sicherheitskameras sind schon seit Langem in der Lage, zu erkennen, was sich vor ihnen befindet. Der nächste Schritt besteht darin, den Nutzern zu helfen, besser zu verstehen, was diese Erkennungen im Kontext bedeuten", sagte Ding, CTO bei IMOU.

Szenariobasierte KI für eine aussagekräftigere Überwachung

IMOU SENSE ermöglicht es Nutzern, ihre Überwachungsszenarien, Hauptziele und Schlüsselereignisse über die IMOU-App zu definieren. Von der Überwachung von Haustieren über die Unterstützung bei der Erkennung von Aktivitäten älterer Familienmitglieder bis hin zur Identifizierung sicherheitsrelevanter Ereignisse im gesamten Haus ist das System darauf ausgelegt, sich auf das zu konzentrieren, was für jeden Haushalt wichtig ist.

Das System vereint fünf KI-Funktionen:

Kontextbezogene Sicherheitswarnungen: Kategorisiert Ereignisse dynamisch nach Risikostufe; es eskaliert Sicherheitsbedrohungen mit hoher Priorität sofort, während weniger wichtige Ereignisse in einem täglichen Zusammenfassungsbericht protokolliert werden.

Intelligenter Alarmfilter: Reduziert die Benachrichtigungsflut erheblich, indem sich wiederholende und irrelevante Bewegungsauslöser herausgefiltert oder zusammengefasst werden.

Aussagekräftige Warnmeldungen in natürlicher Sprache: Liefert aussagekräftige Benachrichtigungen in verständlicher Sprache, die weit über generische Bewegungswarnungen hinausgehen und nuancierte Kontextinformationen bieten.

KI-gestützte Videosuche: Diese Funktion basiert auf großen Sprachmodellen (LLMs) und ermöglicht es Nutzern, bestimmte Aufzeichnungen mithilfe intuitiver Text- oder Sprachabfragen zu finden, wodurch die manuelle Durchsicht stundenlanger Aufzeichnungen entfällt.

Strukturierte Tagesberichte: Sie fasst wichtige Ereignisse und Aktivitätstrends zusammen, um einen übersichtlichen Überblick über die Sicherheit im Haushalt und Risikomuster zu bieten.

Zusammen sollen diese Funktionen den Nutzern helfen, über häufige, isolierte Erkennungswarnungen hinauszugehen und ein klareres Verständnis der relevanten Aktivitäten im Haushalt, gezieltere Benachrichtigungen sowie einen einfacheren Zugriff auf wichtige Aufzeichnungen zu erlangen. Beispielsweise können Nutzer bei der Überwachung älterer Menschen Benachrichtigungen über erkannte Stürze oder längere Phasen der Inaktivität erhalten. Aktivitätsinformationen und verfügbare Sicherheitskennzahlen lassen sich zudem in Tagesberichten zusammenfassen, was Familienmitgliedern hilft, Ereignisse effizienter zu überprüfen. Es benachrichtigt Familienmitglieder umgehend und fasst Aktivitätsmuster sowie Sicherheitskennzahlen des Haushalts in einem Tagesbericht zusammen.