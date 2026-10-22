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    Sony Semiconductor Solutions kündigt 1 mm × 1 mm großen Bildsensor für medizinische Einweg‑Endoskope mit branchenweit erster[*1] digitaler Übertragung über 5 m und hoher Bildqualität an

    Stabile Übertragung hochauflösender Bilder für dünne Endoskope

    ATSUGI, Japan, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) gab heute die bevorstehende Markteinführung des IMX742 bekannt, eines CMOS-Bildsensors mit ca. 0,51 effektiven Megapixeln*2 für medizinische Einweg-Endoskope. Dieser Sensor ist der branchenweit erste*1, der einen digitalen Ausgang sowie die Datenübertragung über ein 5 m langes Kabel*3 unterstützt.

    Im medizinischen Bereich steigt die Nachfrage nach Einweg-Endoskopen, um Infektionen vorzubeugen und den Aufwand für die Aufbereitung der Endoskope sowie die Verwaltung der Geräte nach dem Gebrauch zu verringern. Kameras für solche Endoskope benötigen nicht nur kompakte Sensoren, die mit den heute immer dünner werdenden Einführabschnitten kompatibel sind, sondern auch verbesserte grundlegende Leistungsmerkmale wie eine hohe Bildqualität sowie eine stabile Signalübertragung.

    Durch die Miniaturisierung der Peripherieschaltungen, einschließlich des A/D-Wandlers, sowie den Einsatz einer firmeneigenen bidirektionalen Kommunikationstechnologie zur Übertragung von Steuer- und Videosignalen über dasselbe Kabel vereint der IMX742 etwa 0,51 effektive Megapixel mit einem kompakten Sensorformat von 1 mm × 1 mm. Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung der Bildsignale im Sensor eine rauscharme Bildaufnahme mit einer hohen Bildrate von 60 fps sowie eine stabile Übertragung über ein 5 m langes Kabel und liefert so klare Bilder für die endoskopische Darstellung. Diese Eigenschaften werden zur Miniaturisierung sowie zur Verbesserung der Bildqualität dünner Endoskopkameras beitragen, wie sie in Bronchoskopen und Ureteroskopen zum Einsatz kommen.

    Sony hat bereits Bildsensoren für wiederverwendbare Endoskope bereitgestellt und wird sein Angebot nun auf Einweg-Endoskope ausweiten, deren Nachfrage weiter steigt, und damit zur Entwicklung von Endoskopiesystemen beitragen, die den Anforderungen an geringere Invasivität sowie verbesserte Handhabung und Sichtverhältnisse gerecht werden.

    *1 Unter den CMOS-Bildsensoren für medizinische Endoskope. Laut Untersuchungen von Sony (Stand: Bekanntgabe am 22. Oktober 2026).

    *2 Basierend auf der Methode zur Angabe der effektiven Pixelzahl des Bildsensors.

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    Sony Semiconductor Solutions kündigt 1 mm × 1 mm großen Bildsensor für medizinische Einweg‑Endoskope mit branchenweit erster[*1] digitaler Übertragung über 5 m und hoher Bildqualität an Stabile Übertragung hochauflösender Bilder für dünne EndoskopeATSUGI, Japan, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Die Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) gab heute die bevorstehende Markteinführung des IMX742 bekannt, eines CMOS-Bildsensors …
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