Diese Aktien jetzt im Fokus! Stahl-Spinoff bei thyssenkrupp, KI-Einsparungen bei der Deutschen Telekom und Rebound-Chance bei Almonty!

thyssenkrupp treibt den lang ersehnten Stahlumbau voran und die Deutsche Telekom möchte mit gigantischen Glasfaser- und Automatisierungsprojekten den Heimatmarkt digitalisieren. Almonty Industries feiert nach Jahrzehnten die historische Rückkehr der …



