Diese Aktien jetzt im Fokus! Stahl-Spinoff bei thyssenkrupp, KI-Einsparungen bei der Deutschen Telekom und Rebound-Chance bei Almonty!
thyssenkrupp treibt den lang ersehnten Stahlumbau voran und die Deutsche Telekom möchte mit gigantischen Glasfaser- und Automatisierungsprojekten den Heimatmarkt digitalisieren. Almonty Industries feiert nach Jahrzehnten die historische Rückkehr der …
Foto: zukunftsbilanzen.de
thyssenkrupp treibt den lang ersehnten Stahlumbau voran und die Deutsche Telekom möchte mit gigantischen Glasfaser- und Automatisierungsprojekten den Heimatmarkt digitalisieren. Almonty Industries feiert nach Jahrzehnten die historische Rückkehr der Tungsten-Produktion, navigiert zur Zeit dabei jedoch durch eine anstrengende Konsolidierungsphase, die aber jetzt in einen Rebound münden könnte. Dieser Bericht beleuchtet die harten Fakten, bewertet Chancen sowie Risiken und zeigt auf, wo jetzt die lukrativen Einstiegschancen sind.
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