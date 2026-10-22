Analysten erhöhen Schätzungen bei Nordex! Renk-Aktie steigt! NSJ Antimony ist der neue Player im spannenden Antimon-Markt Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. In den Antimon-Markt kommt wieder Bewegung. Reuters berichtete, dass die EU eine engere Zusammenarbeit mit Vietnam anstrebt, um sich die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie …



