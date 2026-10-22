Analysten erhöhen Schätzungen bei Nordex! Renk-Aktie steigt! NSJ Antimony ist der neue Player im spannenden Antimon-Markt
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. In den Antimon-Markt kommt wieder Bewegung. Reuters berichtete, dass die EU eine engere Zusammenarbeit mit Vietnam anstrebt, um sich die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. In den Antimon-Markt kommt wieder Bewegung. Reuters berichtete, dass die EU eine engere Zusammenarbeit mit Vietnam anstrebt, um sich die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Antimon zu sichern. In Kanada will sich Agnico Eagle exklusive Explorationsrechte an der historischen Lake-George-Mine sichern. In der Region ist auch NSJ Antimony aktiv. Der Explorer hat ein Bohrprogramm gestartet und wird mit weniger als 20 Mio. CAD bewertet. Nordex bringt derzeit 9,15 Mrd. EUR auf die Börsenwaage. Nach den überzeugenden vorläufigen Zahlen haben Analysten ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen angehoben. Allerdings warnen sie auch. Bei Rüstungsunternehmen wie Renk haben zuletzt warnende Stimmen zugenommen, dass der Rüstungsboom nicht lange genug dauern wird, um die Bewertungen zu rechtfertigen. Renk hält mit einem Auftrag dagegen.
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