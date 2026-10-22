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    Länder und Bund informieren über Verkehrsministerkonferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Länder fordern mehr Geld für Busse und Nahverkehr
    • Bund lehnt höhere Zuschüsse mangels Spielraum ab
    • Ticketantrag für Gelegenheitsfahrer kommt später
    Länder und Bund informieren über Verkehrsministerkonferenz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HOHENSCHWANGAU (dpa-AFX) - Zum Abschluss ihres Herbsttreffens informieren Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes am Donnerstag (13 Uhr) in Hohenschwangau über die Ergebnisse der Konferenz. An einer Pressekonferenz nimmt außer Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz unter anderem Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) teil.

    Ein Kernthema dürften Forderungen der Länder nach deutlich mehr Geld für den Regional- und Nahverkehr sein. Die Länder warnen, andernfalls müssten Verkehre bei Bussen und Bahnen abbestellt werden. Die Bundesregierung sieht aber keine finanziellen Spielräume.

    Konkret geht es um Steigerungen bei den Trassenpreisen, das ist eine Art Schienenmaut. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einer Reform des Trassenpreissystems.

    Ein weiteres Thema: die Verkehrsminister kritisieren, dass die Bundesregierung die Fördermittel für den Ankauf von E-Bussen im Nahverkehr deutlich verringern will.

    Bei der zweitägigen Konferenz in Hohenschwangau in Bayern war am Mittwoch ein Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Hamburg über die Einführung eines "Deutschlandtickets light" von der Tagesordnung abgesetzt worden. Zur Begründung hieß es aus Länderkreisen, der Antrag zu einem bundesweiten elektronischen "Gelegenheitstarif" sei zu kurzfristig eingebracht worden.

    NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) kritisierte dies. NRW wolle das Thema auf die nächste Tagesordnung der Verkehrsministerkonferenz setzen. Zuvor hatte er gesagt: "Wer nur gelegentlich Bus und Bahn fährt, muss genauso unkompliziert und zu fairen Konditionen unterwegs sein können wie die Vielfahrer mit dem Deutschlandticket."

    Die Idee der beiden Länder: Per Smartphone werden Fahrtbeginn und -ende registriert und der günstigste Tarif automatisch berechnet. Fahrgäste sollen in einem Monat insgesamt aber nicht mehr als für ein Deutschlandticket zahlen. Der Antrag von NRW und Hamburg sah vor, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein Konzept für das neue Ticketsystem erstellen soll./hoe/DP/he







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